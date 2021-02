Assaltantes rendem vítimas em bar e roubam quase sete mil reais

BOM JESUS DO GALHO – Quatro assaltantes fizeram seis vítimas em um bar na noite desse último domingo (31/1) no “Córrego 600”, zona rural de Bom Jesus do Galho. Quase R$ 7 mil e um aparelho celular foram roubados.

As vítimas contaram à polícia que estavam em um bar, quando chegaram quatro autores, com camisas pretas enroladas na cabeça, sendo que três estavam armados com revólveres. Os assaltantes mandaram todos deitarem no chão, subtraindo quantias em dinheiro delas e do caixa do dono do bar. Os assaltantes roubaram um Fiat Uno para fugir, mas disseram que o abandonariam.

As vítimas disseram que não perceberam se algum outro veículo estava dando cobertura para os autores que evadiram sentido ao distrito de Dom Lara. Foi acionado cerco bloqueio de equipes de Caratinga e Bom Jesus do Galho. Uma equipe do Tático Móvel encontrou o veículo abandonado às margens da MG-329, próximo a um frigorífico.

Foi feito rastreamento, mas nenhum dos autores tinha sido detido até o final dessa edição.