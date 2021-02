Assaltantes rendem vítima e roubam carro

PIEDADE DE CARATINGA – Uma jovem de 21 anos foi rendida por assaltantes e trancada dentro de um banheiro, na noite desta última segunda-feira (8), no Córrego Santa Luzia, zona rural de Piedade de Caratinga. O dono da propriedade contou à polícia que três homens encapuzados renderam sua funcionária, trancando-a no banheiro e em seguida roubaram seu automóvel Polo Sedan, R$ 600,00, cheques do banco Sicoob, um aparelho celular e depois fugiram.

A guarnição policial compareceu ao local e em contato com a vítima mostrou fotos de alguns autores contumazes na região, sendo que dois foram reconhecidos.

A vítima disse que os autores estavam com um revólver calibre 22 e um deles segurou-a pelo pescoço e disse para não olhar para eles. A jovem contou que ficou trancada no banheiro por aproximadamente uma hora e meia, sendo libertada somente quando chegaram seu marido e seu patrão.

Os autores fugiram sentido ao aeroporto pelo Morro de Pedra. Segundo o encarregado da propriedade, os autores estavam em um carro sedan de cor escura, modelo parecido com o Prisma.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.