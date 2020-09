Assaltantes cometem três roubos seguidos em Sapucaia

CARATINGA – A Polícia Militar registrou três roubos seguidos no distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga, no final da noite deste domingo (30/08).

O primeiro aconteceu por volta de 20h, na rua Ana Augusta Ferreira. Um jovem de 18 anos contou à polícia que estava sozinho, em frente a sua residência, quando dois autores chegaram em uma motocicleta Honda CG de cor preta, sem placa, e escapamento barulhento.

A vítima disse ainda que ambos são desconhecidos, sendo que o da garupa chegou perguntando as horas e quando foi informar, viu uma arma de fogo sendo apontada em sua direção e ameaças do tipo: “perdeu, perdeu, passa logo o celular”.

Assim que entregou o seu aparelho celular os autores fugiram sentido ao córrego Barreirinha.

O segundo roubo aconteceu minutos depois na rua Francisco Ferreira Timóteo. A vítima relatou que estava sozinha, dentro do seu comércio, quando chegou o autor de estatura alta, magro, de cor clara, e estava portando uma arma de fogo nas mãos, aparentemente uma garrucha. O autor apontou a arma em sua direção e disse: “passe logo o celular e o dinheiro do caixa”.

Na sequência chegou o outro autor, de estatura baixa, que bastante agitado e agressivo, gritava exigindo o dinheiro.

Como havia pouco valor no caixa, levaram o que encontraram e puxaram uma cartela de isqueiro. As características da moto dos autores são as mesmas da do primeiro roubo.

E por fim, o terceiro roubo foi na mesma rua, por volta das 23h. Um jovem de 26 anos disse que estava sozinho, sentado em frente a uma árvore, quando chegaram os autores, na mesma moto relatada pelas outras vítimas. Um dos autores apontou uma arma de fogo para a vítima e levou seu aparelho celular.

Até o momento os autores não foram encontrados pela Polícia Militar.