Assaltante tenta roubar, mas se assusta com grito da vítima e foge

CARATINGA – Na madrugada dessa última segunda-feira (11), um assaltante tentou roubar uma senhora de 68 anos em sua residência no córrego do Macaco, zona rural de Caratinga, mas ele acabou fugindo após se assustar com o grito da vítima.

A vítima contou à Polícia Militar que estava em casa sozinha enquanto seu marido e filhos lavravam a terra, momento em que saiu para fazer queijo e foi abordada por um homem encapuzado com um facão, que ordenou que ela repassasse o dinheiro.

Quando a vítima gritou por socorro, o autor saiu correndo mato a dentro sem nada levar.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas o autor não tinha sido localizado até o final dessa edição.