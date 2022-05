Asfaltamento de trecho da MG-425 ainda não tem previsão de início

Estrada liga o distrito de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho a Vargem Alegre

DA REDAÇÃO- O DIÁRIO DE CARATINGA tem recebido contatos de moradores em relação ao andamento de providências pelo asfaltamento do trecho da MG-425, que liga o distrito de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho, a Vargem Alegre.

Para buscar informações atualizadas sobre o assunto, a reportagem procurou o presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço (CIMVA) e prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira Dias, o “Ailtinho” (MDB).

Por meio de nota, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura informou que as chuvas que caíram entre janeiro e fevereiro no leste de Minas Gerais atingiram vários municípios do Vale do Rio Doce e provocaram inúmeros estragos nas rodovias e estradas vicinais, em toda a região. “A cidade de Vargem Alegre decretou estado de emergência, chegando a ficar isolada, com tráfego interrompido por causa da lama e queda de barreiras”.

A Prefeitura de Entre Folhas esclarece que na ocasião, o prefeito “Ailtinho”, a pedido da prefeita de Vargem Alegre, Maria Cecília Costa, a “Cilinha” (PSD), articulou o início das obras de recuperação deste trecho sem asfalto na MG-425, que liga Revés do Belém a Vargem Alegre, através do CIMVA, entidade onde ocupa o cargo de presidente.

Através da parceria, Vargem Alegre recebeu máquinas e equipamentos das prefeituras vizinhas, para viabilizar o serviço de desobstrução da estrada, através da retirada de entulho e fechamento dos buracos. “O acordo beneficiou moradores não só de Vargem Alegre, mas também de Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Córrego Novo e Pingo d’Água, com a liberação do acesso a serviços de saúde em Ipatinga, por exemplo”.

A Prefeitura destaca que a MG-425 é estadual, portanto, de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). “A Prefeitura reforça que o prefeito Ailtinho, apoiado pelo deputado federal, Mauro Lopes, lidera o movimento de prefeitos da região, que solicita a pavimentação da estrada que liga os municípios de Bom Jesus e Vargem Alegre, passando pelo distrito de Revés do Belém, na rodovia MG-425. O pedido foi pauta de reuniões com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e com o presidente do senado Federal, Rodrigo Pacheco. Contudo, o Governo do Estado ainda não deu o parecer favorável para início das obras de asfaltamento”.