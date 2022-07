Asafe vence torneio de futebol sub-12

CARATINGA – Como forma de promover o esporte entre a garotada, foi promovido um torneio sub-12 que reuniu as equipes da Asafe, Inter de Limão e Morada do Lago. A competição teve início no dia 25 de junho e a final foi no dia 9 de julho. As partidas aconteceram no campo do condomínio Morada do Lago. O evento foi promovido pela Rede Sports e terminou com o título ficando com o Asafe.

A direção do Asafe ressalta que a equipe fez uma grande partida na final contra a equipe do Morada do Lago. “Conseguimos levar o título de campeão, artilheiro com Mateus (16 gols), destaque com Miguel, melhor goleiro com Rafael e revelação com Igor. Fizemos ainda um jogo de abertura na final do torneio da Rede Sports do Tolentino e conseguimos ganhar o troféu contra a equipe do Rodoviários. Então estamos muito felizes com esses dois troféus”.

“Gostaríamos de agradecer ao Tolentino (Rede Sports), ao Léo Nadinhos Restaurante e ao Rodrigo e Kiki da Secretaria da Educação, Cultura Esporte e Lazer”, finaliza a direção do Asafe.

Os jogos

Asafe 10 x 7 Morada do Lago

Morada do Lago 10 x 6 Inter de Limão

Asafe 28 x 7 Inter de Limão

Final: Asafe 12 x 2 Morada do Lago