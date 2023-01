Asafe, esporte além das quatro linhas

CARATINGA – A Associação Somos Amigos do Futebol e Esportes (Asafe) fez jus ao seu nome em 2022. Tendo disputados vários campeonatos e se destacando em todos. Mas a Asafe, sob a supervisão do técnico Isfefam Gomes, mostrou que não fica apenas entre as quatro linhas e também conseguiu êxitos no tênis de mesa e atletismo.

Futebol

Em relação ao futsal, Asafe durante o ano que passou, disputou torneio em Manhumirim ficando nas quartas de final de finais. Já em Alto Jequitibá foi vice-campeão; terceiro lugar na Copa Pix em Ipatinga; campeão na categoria sub-13 da Copa Super Sport.

Tênis de mesa

Agora Asafe tem a modalidade tênis de mesa. Seu atleta Marcos Mariano de Medeiros foi campeão em Caldas Novas/GO, tendo ainda vencido torneio disputado em Caratinga.

Atletismo

No atletismo, Leonardo Cornélio, o ‘Formigão’, conseguiu subir ao pódio em diversas provas realizadas ao logo de 2022.