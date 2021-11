Asadom agradece solidariedade no enfrentamento à covid-19

CARATINGA– Em nome dos assistidos, funcionários e diretores, A Associação de Amparo aos Doentes Mentais (Asadom) agradecer à população pelo apoio durante a campanha realizada a partir do diagnóstico de 25 infectados pela covid-19 na instituição.

A maioria dos contaminados já estão curados da doença. Somente um está internados na enfermaria do Casu- Hospital Irmã Denise, porém, “estável e sem nenhuma complicação”, como frisa a Asadom.

Por meio de nota, a Associação expressou a gratidão pelas contribuições. “Pelo apoio, pelas orações que através delas que tivemos força e sabedoria para continuar a realizar com excelência o nosso trabalho. Nosso muito obrigada!

Gostaríamos de agradecer aos meios de comunicação e todas as pessoas que nos ajudaram com as divulgações para que nossa campanha fosse realizada com sucesso, somos gratos por sempre poder contar com o apoio de vocês!”.

A Asadom também agradeceu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), CASU, Secretaria Municipal de Saúde e ao PSF Santo Antônio, “médicos voluntários que estiveram na nossa entidade oferecendo todo apoio e suporte necessário durante esse período. Sem o trabalho e ajuda de vocês não conseguiríamos vencer essa batalha. Somos gratos pela preocupação e por exercer com excelência e profissionalismo o trabalho de vocês”.

A mensagem também é para os funcionários da casa, que cuidam dos 70 assistidos. “Em especial gostaríamos de agradecer aos nossos colaboradores por todo empenho, profissionalismo e dedicação, que não mediram esforços durante todos os dias de muito trabalho, visando a recuperação e bem estar de todos os assistidos”.

Para a Asasom, a atitude de doação e solidariedade faz a instituição trabalhar por uma vida mais digna aos internos. “O ato de bondade colabora para que cada pessoa que hoje se encontra em nossa instituição viva melhor e tenha qualidade de vida.

Você que sensibiliza com a nossa entidade fazendo assim uma valiosa doação contribuiu para a melhoria e qualidade do nosso trabalho. Que você possa sempre ter prosperidade em tudo, e que possamos continuar contando sempre com pessoas como você, que Deus continue abençoando você e sua família”.

Agora, está sendo preparada uma nova campanha e os doadores são convocados a uma nova participação. “Nosso trabalho não pode parar. Vamos começar a nossa campanha de Natal que é muito esperada por nossos internos, contamos com mais esse apoio de todo”.

Mais informações estão disponíveis pelo 33 3321-3117.