As duas vítimas fatais do acidente desta manhã na BR-116 estavam no caminhão da Coca-Cola

O passageiro era de Campanário e pegou carona 30 minutos antes do acidente fatal

As duas vítimas fatais do grave acidente desta manhã na BR-116 próximo a Teófilo Otoni foram identificadas. São eles Vilson Silva Santos, 52 anos, morador de Governador Valadares, natural de Santana do Araçuaí, distrito de Ponto dos Volantes, e Lucas Alves dos Santos, 34 anos, natural de Sertãozinho, São Paulo.

Segundo informações Lucas morava em Campanário, e havia pego carona às 6h40 na cidade com o caminhão da Coca. O acidente foi pouco após as 7h. Em Campanário moram a esposa e familiares de Lucas.

A boleia do caminhão que estavam ficou praticamente desintegrada ao ser atingida pela carreta tanque que passou desgovernada pela BR-116 na manhã de hoje, próximo a comunidade da Jaqueira, há 04 KM de T. Otoni.

O trecho ainda está parado com cerca de 8 KM de congestionamento chegando até o bairro São Cristóvão, em Teófilo Otoni.

As famílias das vítimas estão desoladas, de acordo informado ao jornal por pessoas próximas aos vitimados.

O Diário emite pesares sinceros às vítimas de mais uma tragédia na rodovia BR-116 na região Nordeste de Minas Gerais.

Notícia em atualização.