Árvore na Praça Getúlio Vargas deixa a mensagem de proteção

Iniciativa da CDL buscou enfeitar a cidade e conscientizar a população sobre a pandemia

CARATINGA– Seja no sol ou na chuva, quando pensamos em nos proteger, as sombrinhas são sempre utilizadas. Foi exatamente pensando nisso, que a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga se inspirou numa forma de conscientizar a população em relação à covid-19 e enfeitar a cidade, afinal, o período natalino está se aproximando.

Sandra Carli, presidente da CDL, destaca a iniciativa da montagem da árvore da Praça Getúlio Vargas, que já acontece pelo segundo ano consecutivo. “Nós montamos no ano passado, a primeira vez, feita de copinho descartável e esse ano resolvemos fazer de sombrinha. Porque a sombrinha remete à proteção contra o sol e a chuva. Como este ano está sendo atípico, por causa da pandemia, resolvemos lembrar que temos que continuar usando a máscara, lavar sempre as mãos e utilizar o álcool em gel. Ter a proteção”.

Além desta árvore, a entidade costuma realizar outras programações no Natal, no entanto, também foi preciso se adaptar. “Sempre fazemos também a Casa do Papai Noel que as crianças têm o contato com o Papai Noel, que infelizmente esse ano não poderá acontecer, por causa da aglomeração. Mas, vamos montar o nosso presépio também, tradicional da CDL, na Praça Cesário Alvim”.

Apesar da pandemia, os lojistas preparam o comércio visando o Natal, considerada uma das melhores datas para as vendas. Sandra explica as estratégias que estão sendo utilizadas, utilizando principalmente a internet. “A expectativa é muito boa e não vamos esquecer também que existem as vendas online. Batalhamos muito nisso de demonstrar para o lojista a importância de usar muito as redes sociais e isso vai acontecer também. Estamos também com nossa campanha de Natal, mais de R$ 20 mil em vale compras e super diferente também, um comércio ajudando o outro. É o associativismo em ação”.

Para aqueles que vão fazer as suas compras presencialmente, os cuidados devem ser mantidos. “Sair com a máscara. Todo o comércio está preparado para receber, com álcool em gel. Não esquecer desses cuidados”.

Sandra Carli finaliza deixando uma mensagem para a população. “Não se esqueça, natal é família; mas, se não puder visitar a família, pelo menos liga, manda uma lembrança. O importante é não perder esse convívio”.