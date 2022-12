“Árvore dos Sonhos” presenteia crianças do Bairro Santo Antônio

CARATINGA- Na terça-feira (13), foram encerradas as entregas dos presentes e kits de Natal do projeto Árvore dos Sonhos, promovido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Caratinga e que contou com o apoio de toda a comunidade do Fórum Desembargador Faria e Sousa.

“Agradecemos a todos os colaboradores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais), além dos parceiros no Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e demais parceiros. Agradecemos especialmente ao apoio dos órgãos de imprensa de Caratinga, que muito contribuíram para a divulgação do projeto e captação de padrinhos”, declara o juiz Anderson Fábio Nogueira Alves, idealizador do projeto.

Nesse ano de 2022 foram atendidas duas escolas públicas do Bairro Santo Antônio: Escola Municipal Santo Antônio, 1º ao 5º ano com o total de 310 crianças atendidas com brinquedos e Escola Estadual Sinfrônio Fernandes, 6º ao 9º ano com 392 crianças atendidas com kit panetone + caixa de bombom.

Ainda foram entregues 40 kits (panetone + caixa de bombom) para crianças atendidas pelo Centro Espírita Dias da Cruz.

As crianças foram estimuladas a escrever cartas descrevendo seus sonhos de futuro, sendo que primeiro passo do projeto é a resposta a essas cartas (em especial para aqueles com idade acima de 12 anos). “Nossos colaboradores escreveram respostas validando e estimulando os atendidos a continuar acreditando em seus sonhos, valorizando o estudo, leitura e esforço pessoal para alcançarem o futuro que tanto sonham. Acreditamos que algumas das principais formas de promoção social são pela palavra, exemplo e atenção individualizada”, afirma o magistrado.

Nas cartas, as crianças manifestaram desejos e dúvidas, mas principalmente sonhos em se tornarem cidadãos de bem na sociedade. “A grande maioria quer seguir profissões e atividades para ajudar a família e a sociedade. Foi muito bom ver que temos muitos médicos(as), veterinários(as), psicólogos(as), policiais, bailarinas, jogadores de futebol, enfermeiros, entre tantos outros. Queremos que eles acreditem em si mesmos para alcançarem o futuro que desejam, sendo fatores de transformação em sua família e comunidade”.

A Justiça ainda espera contar com parceiros para apresentar a essas crianças a realidade de profissões que gostariam de seguir. Serão agendadas visitas ao Fórum, instituições de Segurança Pública, Instituições de Ensino Superior e Saúde, oficinas de esporte e arte. “Colocar no papel o sonho que se sonha já é o primeiro passo da sua realização. Que o Natal de todos seja cheio de harmonia e bênçãos, com um Ano Novo com muita prosperidade e esperança”, finaliza.