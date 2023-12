Justiça entrega presentes a crianças de escola da zona rural de Santa Bárbara do Leste

CARATINGA- O projeto Árvore dos Sonhos, uma parceria entre o Judiciário local e nesta edição com a Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Leste, realizou a entrega de presentes para os estudantes da Escola Municipal Wanderson de Castro Elias, no Córrego dos Ferreiras.

As cartinhas com os sonhos chegaram até os “padrinhos”, que tiveram a missão de torná-los realidade. Nesta segunda-feira (18), no salão do júri do Fórum Desembargador Faria e Sousa, os presentes foram entregues, com a presença do Papai Noel.

O projeto, promovido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Caratinga foi idealizado pelo juiz Anderson Fábio Nogueira Alves há sete anos. “Todo ano a comunidade do Fórum de Caratinga adota uma instituição, esse ano foi uma escola. Os alunos escrevem cartinhas falando os sonhos deles e vamos atrás dos padrinhos e conseguimos deixar essas crianças mais próximas dos sonhos dela. Tivemos com sonho de policial, visitando o Batalhão; de ser médico, visitando o hospital. Então, uma parte desse projeto é tentar aproximar realmente as crianças desse sonho que elas têm para o futuro delas. Com o encerramento do projeto estamos recebendo as crianças aqui no Fórum e o Papai Noel entregando os presentes”, disse.

Nesta edição, além da entrega dos presentes, o judiciário teve a missão de criar uma biblioteca e brinquedoteca na escola, que foi inaugurada no sábado (16). “Nós já tínhamos a percepção de que realizávamos o projeto e ele ficava naquele ano, então, pensamos em uma forma de deixar alguma coisa marcada na escola, para que pudesse continuar depois que o projeto encerrasse. Conhecemos a escola, que não tinha uma biblioteca. Fizemos arrecadação de livros, mobiliário usado do Tribunal de Justiça também foi destinado e realizamos a inauguração da biblioteca. Tinha lá uma estrutura que foi completamente reformada, fizemos toda a montagem, com brinquedoteca, mais de mil exemplares de livros”.

O espaço ganhou o nome Lili Peixinha e será utilizado por toda a comunidade, como frisa o magistrado. “A Lili Peixinha é uma história que se transformou em livro e se encaixa muito bem naquela comunidade. É uma história comum de muitas famílias, que são os pais que não conseguiram estudar, por às vezes estar na zona rural ou por não ter condições, mas, que se esforçaram para que seus filhos estudassem. A história do livro foi de encontro à realidade das pessoas e foi uma festa muito bonita”.

A secretária de Educação Meire Débora afirma que o projeto representou um momento muito importante para a comunidade. “Foi uma experiência maravilhosa. Um sonho que foi possível com esse projeto maravilhoso. Com certeza, para nossos alunos foi um ganho muito grande, um espaço muito desejado por todos concretizado agora. Foi maravilhoso acompanhar esse projeto tão lindo. Gratidão. Agradecemos por ter escolhido nossa escola e nosso município com esse projeto maravilhoso”.