Árvore de Sombrinhas é remontada

Mobilização e solidariedade permitiram o retorno do espírito natalino à Praça Getúlio Vargas

CARATINGA- Após a polêmica de vandalismo e críticas que fizeram com que a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga optasse por desmontar a árvore de sombrinhas da Praça Getúlio Vargas, uma mobilização permitiu a recomposição da estrutura.

Sensibilizados, cidadãos criaram um grupo de WhatsApp e arrecadaram dezenas de sombrinhas para que a árvore de natal fosse montada novamente. Até mesmo caratinguenses que residem no Rio de Janeiro fizeram suas doações em dinheiro para compra dos materiais. A ação foi idealizada pelo comunicador José Carlos Santos e contou com o apoio da presidente da CDL, Sandra Carli.

A montagem ocorreu na noite desta quarta-feira (02). Sandra Carli destaca sobre a iniciativa. “Resolvemos remontar porque foi um pedido da população. Então resolvemos voltar com essa árvore e é a população que está montando ela de novo. As sombrinhas remetem proteção contra a chuva e o sol. Como estamos vivendo um ano atípico, precisamos nos proteger do Coronavírus, essa foi a mensagem que a CDL quis passar para a população de Caratinga”.

Sandra acredita que o gesto da nova árvore demonstra o verdadeiro espírito natalino, que é a união e a solidariedade. José Carlos reafirma a mensagem da CDL. “Acompanhamos toda essa polêmica nas redes sociais, muitas pessoas concordando, achando que ficou bonito, outras já dizendo que não ficou bom. E é respeito, respeitamos a opinião de todo mundo, mas, a acredito que a grande maioria tenha gostado. Tem um símbolo por trás disso. Quando saímos na rua e está chovendo muito, o que pegamos? A sombrinha, ela que é um símbolo de proteção pra gente. Muitas pessoas usam até para tampar o sol. E no momento que estamos vivendo, a sombrinha simboliza isso pra gente”.

Conforme José Carlos, é preciso ter a consciência de que toda iniciativa deve ser respeitada. “Temos nossos direitos, mas também temos deveres. Pessoas pegaram sombrinhas, fizeram atos de vandalismo, mas, agora, voltamos para colocar no lugar e esperamos que a comunidade tenha a consciência de cuidar. Todos que trabalham em volta, vamos ajudar a tomar conta, ver se tem alguém mexendo e fazer denúncia”.

Ele finaliza destacando que é preciso reconhecer os projetos que são desenvolvidas em prol da cidade. “Cada ano a CDL faz algo de novo pra gente, ano passado foram copinhos. Curitiba tem uma árvore também com sombrinha, em outros países, diversas localidades. Trazer esse espírito natalino para a cidade é muito importante. Mostrar união, desejo da comunidade de participar também desse evento”.