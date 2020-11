Árvore cai e danifica carro no Limoeiro

CARATINGA – Um veículo Prisma ficou bastante danificado depois que parte de uma árvore de grande porte caiu sobre ele, na noite desta última terça-feira (17).

O motorista Fred Henrique de Oliveira contou que estacionou o carro na avenida Ana Pena de Faria, no bairro Limoeiro, para ir a um estabelecimento comercial localizado bem em frente de onde ocorreu o acidente, quando poucos minutos depois ouviu um barulho. “Havia estacionado o veículo há aproximadamente dez minutos e estava no bar de um conhecido meu, tomando um refrigerante, e do nada aconteceu esse estalo. Quando fui ver, o galho da árvore estava em cima do meu carro. Foi o que aconteceu”, contou Fred.

O motorista espera que a prefeitura de Caratinga arque com os danos causados ao veículo. “O nosso poder público tem que reaver esse prejuízo que eu tomei, até mesmo porque a árvore já estava condenada e não foi tomada nenhuma providência. Da minha parte eu vou tomar a providência cabível para estar reavendo os valores que irei gastar com meu veículo”, disse ele.

No local, foi possível observar uma fita zebrada amarrada ao redor do tronco da árvore de grande porte.

A fiação elétrica dos postes também chegou a ser atingida e a queda do tronco deixou a avenida interditada. O Corpo de Bombeiros Militar fez contato com a Cemig, que enviou ao local uma equipe da Empreender, empresa terceirizada da companhia energética. A Polícia Militar também foi acionada e controlou o trânsito para os bombeiros cortarem o tronco e liberarem a via.

Nota da prefeitura

A respeito dessa situação, a prefeitura de Caratinga emitiu a seguinte nota:

“Sobre a queda da árvore na rua Ana Pena de Faria, a Prefeitura de Caratinga comunica que a fita zebrada não foi colocada pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, nem pelo Departamento de Defesa Civil.

A análise da saúde das árvores, bem como do risco de comprometimento das vias por conta das espécies, é feita regularmente pela Secretaria, inclusive, na própria avenida citada, já foram retiradas algumas árvores.

Tendo em vista que a queda foi causada por fatores ambientais, e que não houve negligência por parte da Prefeitura, não cabe ao município ressarcir o proprietário do veículo.

Vale ressaltar que o cuidado com as espécies é feito regularmente durante todo o ano”.