Parabéns, Diário de Caratinga e equipe

Feliz Aniversário, Diário de Caratinga

Eu o parabenizo pela tua história

Ligado a responsabilidade e desafios da imprensa

Influenciado pelo bom caráter as informações

Zelo pela ética e precisão

Alegra-te com Deus, tua equipe e colaboradores

Nos teus 31 anos de contribuição e conquistas

Informando o dia a dia com integridade

Viver bem é a certeza de que fazem o melhor

Eleva-te a taça transbordo-a com todos aqueles que fazem do jornal a tua casa

Respeito, amor, coleguismo, amizade, são fundamentais para a vitória

Sejam felizes, alegrem-se no acreditar

Acreditar que no registro das notícias, quantas histórias…

Relembradas com saudades…

Importante que hoje é Parabéns! É Parabéns!…

O meu abraço, por sentir-me feliz pela leitura diária.