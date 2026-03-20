Parabéns, Diário de Caratinga e equipe

Feliz Aniversário, Diário de Caratinga
Eu o parabenizo pela tua história
Ligado a responsabilidade e desafios da imprensa
Influenciado pelo bom caráter as informações
Zelo pela ética e precisão
Alegra-te com Deus, tua equipe e colaboradores
Nos teus 31 anos de contribuição e conquistas
Informando o dia a dia com integridade
Viver bem é a certeza de que fazem o melhor
Eleva-te a taça transbordo-a com todos aqueles que fazem do jornal a tua casa
Respeito, amor, coleguismo, amizade, são fundamentais para a vitória
Sejam felizes, alegrem-se no acreditar
Acreditar que no registro das notícias, quantas histórias…
Relembradas com saudades…
Importante que hoje é Parabéns! É Parabéns!…
O meu abraço, por sentir-me feliz pela leitura diária.