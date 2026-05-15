O que ainda nos acontece

Há coisas que ainda nos acontecem e talvez sejam elas que, em silêncio, nos sustentam

Nem tudo pede palco. Há acontecimentos que não fazem barulho, não se tornam assunto, não se oferecem ao registro imediato e não disputam espaço com o que é urgente, visível ou compartilhável. Passam, à primeira vista, como se fossem pequenos demais para importar. E, no entanto, é justamente aí que permanecem.

Outro dia, no meio de uma dessas rotinas que a gente atravessa quase sem se dar conta, alguém segurou a porta do elevador do mercado por alguns segundos a mais. Não houve pressa, não houve palavra, não houve troca. Apenas o gesto. E, ainda assim, alguma coisa se deslocou. Como se, por um instante breve, o mundo tivesse diminuído a velocidade para caber mais de alguém dentro dele.

Em outro momento, alguém se lembrou de um detalhe. Um nome dito sem importância, uma preferência esquecida, uma história que parecia ter se perdido no fluxo das conversas. Não era necessário lembrar e nem havia ganho nisso. Mas o detalhe reapareceu. E, ao reaparecer, produziu um tipo raro de reconhecimento, desses que não se anunciam, mas se sentem. Como se dissesse, de forma quase imperceptível, que existir não passou despercebido.

Esses acontecimentos não se acumulam em números e nem são traduzíveis em desempenho e não cabem em relatórios nem estatísticas. Ainda assim, produzem um efeito que escapa à lógica da mensuração. Produzem um tipo de presença. Uma forma de pertencimento que não precisa ser declarada para ser real. Vivemos sob a exigência constante de tornar tudo explicável, justificável, útil. As relações não escapam. O cuidado se organiza como estratégia, a escuta se aprende como técnica, a gentileza, em muitos espaços, ensaia a si mesma antes de acontecer. Tudo parece precisar de intenção clara, de finalidade, de retorno.

Mas há o que insiste em não caber nisso. Há gestos que não calculam, atenções que não esperam, tempos que não se convertem em moeda. Pequenas interrupções na engrenagem do mundo. Frestas por onde algo mais humano ainda passa. Talvez seja nessas frestas que a vida continue sendo mais do que funcionamento. Porque, apesar das pressas que nos atravessam, das telas que nos capturam, das demandas que se empilham e dos dias que se repetem com uma precisão quase exaustiva, ainda há momentos que não pedem registro e, ainda assim, deixam marca. Não pela intensidade, mas pela delicadeza com que se instalam.

É curioso perceber que, entre tudo o que se perde, são justamente esses instantes que permanecem. Não como lembrança exata, mas como uma espécie de rastro. Uma sensação que insiste, mesmo quando já não sabemos nomeá-la. Talvez seja isso o que ainda nos acontece. Algo que não se exibe, não se explica, não se mede. Mas que, de algum modo, nos impede de desaparecer por completo dentro daquilo que nos apressa.