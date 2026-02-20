Geny Nacife Ferreira

Perdemos a Geny e nosso coração está cheio de tristeza. Perder uma pessoa boa e admirável como a Geny, é motivo de lágrimas e orações.

Geny nasceu em Ervália, MG, no dia 8 de novembro de l936.

Casada com José Canuto Ferreira, tiveram 6 filhos: Getúlio, Elias, Sânzia, Julimara, Carlos Henrique e Angelita.

Ela foi um exemplo vivo de mulher batalhadora, guerreira e vencedora. Criou os filhos com a força da fé e de seu trabalho. E o trabalho foi a sua bandeira de luta. Salgadeira e doceira de mão cheia, fez de seus ofícios o sustento da família. Dia e noite se debruçava sobre o fogão, sobre a mesa da cozinha, sobre os panos de prato. Nessa lida, desenvolveu 17 receitas de salgados junto com dona Marina, esposa do Sr. Quinzim.

Passou por momentos difíceis, pois resolveu educar sua família sozinha. E sem forte apoio, não foi fácil.Houve lágrimas, mas nunca houve desespero.Com fé e disposição, nunca deixou faltar nada aos filhos. Alimentava até os pobres que batiam à sua porta.

A fineza de trato ela conseguiu passar para os filhos. Educados, elegantes.

É um modelo de mulher que nunca se deixou abater, sempre forte e determinada. Nunca permitiu que a tristeza tomasse conta de seus dias. Sempre sorridente, gostava até de fazer alguma piada dos acontecimentos do dia a dia. Sabia receber amigos.

Todas as festas em minha casa, tiveram seus quitutes. No casamento de minha filha, ela fez todos os salgados. Gostava muito dela.

Todos que a conheceram, sentem profunda admiração por suas qualidades. Os netos escreveram palavras carinhosas para ela depois de sua morte. Retrataram a vovó com verdades que somente eles conhecem. Lembraram sua fortaleza, seus mimos e as deliciosas comidas que ela fazia questão de vê-los saboreando.

Um deles disse que sua casa não era só uma casa, era um ponto de encontro, era abraço, era refúgio, era onde a gente depositava o coração em semanas de alegrias e nas semanas difíceis.

A certeza da vida eterna nos conforta. Conforta saber que Geny está nos braços do Pai usufruindo das alegrias conquistadas por suas virtudes.

Agora é saudade. Saudade de sua presença, de seu riso, de sua figura que lutava para fazer os outros felizes.

Agradecemos a Deus por nos ter dado a Geny. Seu exemplo ficará para sempre em nossos corações inspirando-nos a fazer o bem.

À família, deixo o meu abraço de pesar. Que Deus conforte a todos.