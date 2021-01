Fé Para 2021 (parte II) – A Fé Positivista e a Fé Cristã

A primeira parte de nossa reflexão sobre a Fé Para 2021 foi dedicada ao conceito de fé metastática, ou seja, a fé na transformação completa de toda a realidade, transformando o mundo em que vivemos em uma espécie de paraíso, utilizando-se da ciência e/ou das ideologias e revoluções sociais para alcançar tal intento, crença essa que parece ser compartilhada por muitos.

Uma outra forma de “fé” que é compartilhada por muitos é a fé positivista, demonstrada na popular e tão conhecida expressão de que “devemos pensar positivo”, que encontra sua base no pensamento positivista proposto por Auguste Comte, mesmo que, atualmente, a ideia tenha se degenerado e se corrompido de sua base original. Como se, pelo simples fato de pensarmos de uma determinada maneira, isso teria o “poder” de mudar toda a realidade. O pensamento positivista, em sua ideia original, também refletia o pensamento de mudança em toda a estrutura da realidade, característica da fé metastática. Eric Voegelin nos diz que “a fé metastática positivista se alimentou dos estágios da revolução industrial e da melhoria nos padrões de vida”, residindo aí sua gênese.

Particularmente, acredito que a fé que devemos ter em 2021 não encontra sua representação em nenhuma forma de fé metastática, mas sim em uma fé baseada mais na resiliência, na compreensão do estado no qual nos encontramos e, com os pés no chão, compreender que muitas coisas mudarão depois de tudo o que aconteceu e que teremos que conviver com suas consequências.

Devemos entender que, muito mais do que termos toda a realidade transformada para 2021, devemos buscar aprender como agir na realidade na qual estamos. Todos queremos ver mudanças e melhoras depois de tudo o que ocorreu, mas quantos de nós querem, mesmo com essa realidade caótica, continuar acreditando que tudo pode ficar bem? Não com a transformação completa do nosso estado atual mas, ainda nesse estado. Crer que não é necessário uma mudança no estado que nos encontramos para termos segurança, e nos sentirmos protegidos, mesmo em meio ao completo caos.

Acredito que esse é o tipo de fé que devemos cultivar em 2021, de forma que, se estivéssemos em alto mar durante uma dura tempestade que ameaçasse tirar nossas vidas, teríamos essa fé resiliente de que, mesmo que o barco fosse jogado de um lado para o outro e a tempestade não cessasse, ainda assim teríamos a segurança de que chegaríamos com vida até o nosso destino, fato acontecido com o apóstolo Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, quando o mesmo ia de navio para a Itália.

Acredito que é esse tipo de fé que deve ser conservada, o verdadeiro tipo de fé proposta pelo cristianismo bíblico, de que, mesmo em meio as lutas, em meio aos problemas e dificuldades, ainda cremos que somos guardados e protegidos segundo a vontade e os propósitos divinos. E acredito que com esse tipo de fé atravessaremos a situação caótica na qual nos encontramos, sabendo que, mesmo que a realidade não seja completamente transformada ou, até mesmo piore seu estado, sabemos que podemos acalmar nosso coração e descansar debaixo da proteção divina, seguros de que, mesmo que nos doa e não entendamos, todas as coisas cooperam para o nosso bem, segundo a vontade divina.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP)

(São Sebastião do Anta – MG)

dudu.slimpac2017@hotmail.com