Artesanato que Renova tem inscrições abertas

Oficina de bordado busca inspiração na flora e na fauna de Revés do Belém

BOM JESUS DO GALHO – A identidade cultural percebida por meio da flora e da fauna de Revés do Belém inspira a oficina Artesanato que Renova, que tem inscrições abertas e vagas limitadas. Segundo explica a proponente do projeto, a artista plástica Rita Bordone, o projeto foi concebido com o propósito de fortalecer a cultura e a arte locais, bem como promover a socialização de moradores do distrito por meio do fazer artístico.

“A partir dessa iniciativa, vamos identificar talentos, motivar as pessoas a desenvolver suas aptidões, o interesse pelo bordado. A oficina favorecerá ainda a ampliação do mercado de artesanato na localidade e, consequentemente, a geração de renda pelas vias da economia criativa”, comenta Rita Bordone.

Durante as aulas, segundo a artista, os alunos aprenderão ponto livre, técnica usada em diferentes tecidos e bastidores. “O bordado livre é versátil e muito usado em peças de decoração de ambientes, como almofadas e outros acessórios que produziremos durante o curso”.

De acordo com Rita, as criações artísticas, além de motivar a criatividade nos alunos, vão incentivar a turma a valorizar as riquezas naturais de Revés do Belém. “Como vamos retratar elementos da natureza do distrito, naturalmente, os alunos serão estimulados a contemplar a flora e a fauna, a reconhecer a sua importância, tanto por sua beleza quanto por todos os benefícios que essas riquezas naturais proporcionam às comunidades. Esses sentimentos tendem a resultar na conscientização da necessidade de se respeitar o meio ambiente e em ações de preservação ambiental”.

A oficina Artesanato que Renova tem como público-alvo adolescentes a partir de 14 anos, jovens e adultos de todas as idades. Gratuitas, as inscrições são limitadas a 20 pessoas.

Os alunos serão distribuídos em duas turmas e horários diferentes a fim de viabilizar uma maior participação da comunidade. “Teremos aulas nos períodos da tarde e da noite. Quem não pode frequentar as aulas à tarde, participa à noite”, destaca Rita Bordone, que pretende expor em espaço público as peças criadas durante o curso.

A oficina Artesanato que Renova conta com o apoio da Fundação Renova e da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho, que cedeu a creche municipal para a sua realização.

SERVIÇO

As inscrições para a oficina Artesanato que Renova podem ser feitas pelo telefone (31) 9 8688.9630.