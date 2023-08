ARTES MARCIAIS NA COMUNIDADE

Polícia Militar, Liga Caratinguense de Desportos e Associação Korion de Desportos vão ensinar artes marciais para crianças do bairro Aparecida

CARATINGA – A Polícia Militar, em parceria com a Liga Caratinguense de Desportos (LCD) e Associação Korion de Desportos, começará nesse sábado (12) um projeto social de artes marciais, voltados para crianças do bairro Aparecida.

De acordo com o tenente Renato, o projeto tem por objetivo o desenvolvimento físico com atividade desportiva, além de trabalhar valores morais e a cidadania.

“As atividades serão realizadas dentro do 62º Batalhão de Polícia Militar, e também no campo do bairro. Podem participar crianças com idade entre cinco e oito anos, e será um trabalho contínuo, que vai trabalhar a proximidade da polícia com a comunidade do bairro Aparecida e trazer as crianças para mostrar valores de disciplina, então é importante essa parceria da PM com as entidades envolvidas”, afirmou o tenente Renato.

Rogério Silva, presidente da Liga Caratinguense de Desportos, disse que a instituição tem um histórico muito longo, visto do futebol amador. “Mas a gente sempre disse que a LCD não é apenas uma entidade de futebol, mas de esportes, e principalmente nessa questão que é social. Então, fico muito à vontade para falar do projeto porque nasci aqui nesse bairro há quase 50 anos e sei exatamente da carência que existe. Acho que é o momento da LCD também fazer a sua parte, em relação a isso. O pai quer o melhor para o filho e a gente consegue isso através do social e dos exemplos do dia a dia”, ressaltou Rogério Silva.

Marcelo Cardozo, mestre em Taekwondo e presidente da Associação Korion de Desportos, contou que logo que Rogério assumiu a LCD, pensou em unir forças das entidades para realizar um bom trabalho. “Sou experiente nessa questão de projetos, tive vários na cidade, no bairro Limoeiro tive um que durou 12 anos, e depois mantive outro durante oito anos na escola Menino Jesus onde já formaram dois faixas pretas e tem mais dois para se formarem. Procurei o Rogério justamente por isso, unir forças em prol da comunidade para tentar trazer o melhor que o taekwondo tem. O retorno para comunidade é muito grande, porque as crianças vão aprender a respeitar as regras, aí respeitam as regras no tatame, respeitam o pai, a professora, e quando vão para a sociedade vão respeitar o chefe, o diretor, e o resultado é transformar o cidadão num melhor ainda que poderia ser. E a arte marcial tem isso com ela”, disse Marcelo Cardozo.