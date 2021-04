Arrecadação do IPVA atingiu R$ 15.993.116,59 até o mês de março

CARATINGA- Após o vencimento da terceira e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021, em Caratinga, a arrecadação chegou a R$ 15.993.116,59 – até o dia 31 de março -, o equivalente a 70,42% do total emitido para o ano. A frota total é de 40.182 veículos, destes, 23.458 já quitaram o IPVA.

O valor omisso é de R$ 6.717.019,83. Corresponde a 29,58% do valor total. Conforme Sidnei Lopes da Costa, Chefe da AF 2º Nível Caratinga, os proprietários de veículos que ainda não quitaram o débito podem pagar diretamente nos terminais de autoatendimento ou nos guichês dos bancos credenciados, bastando informar o número do Renavam. O valor devido já sairá atualizado com multa e juros. Quem optar por emitir uma guia de arrecadação do IPVA, deve acessar o site www.fazenda.mg.gov.br.

Os agentes credenciados são Banco do Brasil (Mais BB e Banco Postal), Bradesco, Sicoob, Mercantil do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas.

Vale lembrar que o pagamento em atraso do IPVA gera multa de 0,3% ao dia (até o 30º dia), multa de 20% após o 30º dia e juros Selic calculados sobre o valor do imposto ou das parcelas, conforme o caso. Além disso, estar em dia com é uma das exigências para que o veículo esteja regularizado junto à autoridade de trânsito e seja apto a circular.

Destinação

Os recursos obtidos com o imposto são distribuídos da seguinte maneira:

– 40% vão para o caixa único do Tesouro Estadual;

– 40% são destinados para o município de emplacamento do veículo;

– 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb).