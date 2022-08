Arraiá Solidário em Inhapim é sucesso de público e de arrecadações

INHAPIM – Na última sexta-feira (29/07), a prefeitura de Inhapim, através da Secretaria Assistência Social em parceria com a Educação e Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu na praça Padre Geraldo Homem de Faria, no centro de Inhapim, o “Arraiá da Convivência Solidário 2022”, superando todas as expectativas de público e arrecadação de leite e fraldas que serão doados às famílias atendidas pelo Serviço de Assistência Social do município.

Segundo a Secretária de Assistência Social, Maria Isabel Peixoto Silva, o evento contou com a participação de dezenas de idosos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Inhapim. “Está tudo lindo e muito animado. Nossos idosos estão participando ativamente de mais uma edição do nosso arraiá. Preparamos a festa com muito carinho, aproveitando a temporada de festas juninas e julinas. Toda a nossa equipe esteve envolvida e esse é o resultado: muito alegria”, disse.

Com vestimentas a caráter, decoração, comidas e bebidas típicas gratuitas a tarde foi marcada por muita animação no ritmo de Juliano do Forró, conforme informa o enfermeiro e vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”. “Depois de um jejum de dois anos por conta da pandemia o ‘Arraiá da Convivência’ retornou de maneira presencial com muita alegria e esperança renovada. O nosso compromisso é sempre atender os idosos da nossa cidade com todo o carinho, respeito e a atenção que tanto merecem. Foram dois anos muito difíceis devido a pandemia, e depois de tudo que passamos, é muito bom poder reencontrá-los nas atividades que ofertamos. Ao lado do nosso prefeito Marcinho, temos buscado construir uma Inhapim mais moderna, com obras, oficinas, cursos e projetos que tornem a vida das pessoas na melhor idade mais ativa e dinâmica, combatendo o sedentarismo e as doenças mentais como a depressão por exemplo” explicou.

Devido a compromissos assumidos anteriormente, o prefeito Marcinho não pode participar do Arraiá da Convivência, mas manifestou seu contentamento pela realização do evento, parabenizando todos os servidores das secretarias envolvidas “É muito bom ver o empenho de todos os nossos servidores para promover as festividades do Arraiá da Convivência Solidário 2022. Incentivar nossos idosos a praticarem atividades através do lazer, cultura e entretenimento é um compromisso da nossa gestão, pois, proporciona alegria para eles e melhora a autoestima. A gente percebe isso vendo os sorrisos de cada usuário que participa dos grupos da melhor idade”, finalizou.

Para as pessoas que desejarem se inscrever no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ou grupos da melhor idade, poderão se dirigir até a Secretaria Municipal de Assistência Social localizada à Praça Alaíde Quintela Soares, no centro de Inhapim.

Assessoria de Comunicação