Arraiá do Santuário é sucesso

CARATINGA- No último sábado (7), foi realizado o Arraiá do Santuário, na Rua Dr. João Valadares, no Bairro Santa Zita.

Quadrilha, comidas e doces típicos, pula-pula, barraca do beijo, correio elegante, fogueira e quentão. E não poderia faltar: música ao vivo com a cantora Amanda Mello.

Além de animar a comunidade, o evento teve como finalidade arrecadar fundos para conclusão da reforma do Santuário.

O mês de julho está repleto de eventos no Santuário, tais como a comemoração de São Cristóvão, no dia 23 e a festa dos Amigos dos Antigos – que contará com barraquinhas do Santuário, no dia 30.