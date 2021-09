Arraiá do Areião reúne artistas regionais em festa virtual

Evento tradicional de Revés do Belém abre a semana com música, contação de histórias e concurso de forró

BOM JESUS DO GALHO – A tradicional Festa do Areião, promovida anualmente em Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho, neste ano foi rebatizada como Arraiá do Areião e ganhou novo formato em função da crise sanitária. Em sua 16ª edição, o evento será promovido na próxima segunda-feira (20), a partir das 19h, com transmissão ao vivo e tradução em libras, pelo canal do Youtube e pela fanpage do projeto.

Show com Aguilar Júnior e show com Dalbert Moura são algumas das atrações do evento, que contará com a participação especial da atriz, educadora e contadora de histórias, Kakau´Art. O anúncio e premiação dos vencedores do concurso de forró em andamento nas redes sociais do Arraiá do Areião completa a agenda festiva do evento, que será aberto por suas idealizadoras, Cleidivanea Aparecida (Cleidi) e Cidinha Alves, filha e mãe respectivamente.

Moradora do bairro de Revés que deu nome ao evento, o Areião, Cleidi lembra que a festa surgiu motivada pela falta de opção de lazer no distrito. “Eu era criança quando surgiu a ideia. Estávamos brincando na rua e, de repente, decidimos ligar um sonzinho que foi atraindo pessoas, aumentando o ajuntamento. O sucesso inesperado do que fizemos naquele dia, sem grandes pretensões, acabou virando tradição. Com o passar dos anos, um evento que nasceu pra acontecer num fim de tarde foi ganhando novas proporções e atraindo adultos também graças à inclusão de shows noturnos no programa do evento com duração de dois dias e entrada franca”.

Segundo Cleidi, o principal público-alvo da Festa é o infantil, “por ter inspirado a criação da Festa do Areião. Então sempre investimos em várias atrações que valorizam tradicionais brincadeiras de rua, como corrida de saco, corrida com ovo na colher, cabo de guerra, dança da fita e sorteio de brindes. As crianças adoram”.

CONCURSO

Cleidi observa que, em função do distanciamento social, toda a programação precisou ser redesenhada. “Promovida tradicionalmente de forma presencial, a festa é um espaço de aglomeração, de muitos abraços. Mas, neste cenário de pandemia, mantivemos os shows, incluímos a contação de histórias e modificamos as regras de participação no concurso de forró. Interessados em concorrer a prêmios devem enviar um vídeo dançando para ser postado no instagram oficial da festa. Os que alcançarem mais curtidas serão os vencedores, contemplados com presentes, como bicicleta, relógio inteligente, dentre outros”, explica a realizadora do Arraiá do Areião, destacando ainda o caráter inclusivo do evento. “A live terá tradução simultânea em libras, uma novidade que pretendemos manter nas próximas edições”.

O Arraiá do Areião conta com o apoio da Fundação Renova.

SERVIÇO

Arraiá do Areião. Segunda-feira (20), a partir das 19h, pelo Facebook e Youtube do evento. https://www.facebook.com/arraiadoareiao

https://bit.ly/arraiadoareiao https://www.instagram.com/arraiadoareiao/

Festa ganhou novo formato em função da crise sanitária. O evento será promovido na próxima segunda-feira (20), a partir das 19h, com transmissão ao vivo e tradução em libras, pelo canal do YouTube e pela fanpage do projeto (Foto: Arquivo)

Nessa edição o público irá acompanhar através das redes sociais (foto: Arquivo)

