Arraiá da Escola Líber leva alegria e ajuda a arrecadar fundos para o hospital de Caratinga

CARATINGA – Momentos de alegria, diversão e cultura para toda a comunidade escolar. Assim foi o tradicional Arraiá da Escola Líber. O evento foi marcado por apresentações deslumbrantes dos alunos, shows musicais e uma variedade de atividades e comidas deliciosas. O arraiá, mais uma vez, foi um sucesso e os participantes ficaram encantados.

Os alunos da Escola Líber deram um verdadeiro show em suas apresentações. Com danças típicas e encenações temáticas, eles mostraram talento e dedicação. As coreografias bem ensaiadas e os trajes coloridos contribuíram para a beleza do espetáculo, destacando o empenho de alunos e professores na preparação do evento.

O palco do arraiá foi animado pelos shows de Guilherme Batista e Dedéu. Os artistas embalaram a festa com um repertório que mesclou sucessos do sertanejo e clássicos das festas caipiras, fazendo todos dançarem e cantarem juntos. A energia contagiante e a interação com o público garantiram momentos inesquecíveis para todos os presentes.

Um dos grandes destaques do arraiá foi a fazendinha com pequenos animais, trazida pelo Tio Borracha. As crianças ficaram encantadas ao interagir com os bichinhos – minivaca, pônei, cabritinhos, entre outros. Eles aprenderam também sobre o cuidado e a importância dos animais na vida rural. Além disso, a Turma da Arca da Alegria trouxe ainda mais diversão com suas atividades lúdicas, pintura facial, oficina de balões e brinquedos infláveis, garantindo sorrisos e muita animação.

Além de proporcionar entretenimento, o evento teve seu lado social, reforçando o espírito de união e colaboração da Escola Líber com causas nobres. Uma barraquinha com pratos típicos dessa época do ano arrecadou fundos de forma divertida e envolvente para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga.

Mas não foram só as comidas típicas da barraquinha em prol do hospital que fizeram do arraiá um verdadeiro festival gastronômico. A Adote um Churros conquistou a todos com seus churros deliciosos. O Churrasquinho da Gracy foi um sucesso entre os amantes de carne, e os doces preparados pela turma do terceirão completaram a festa com um toque de doçura.