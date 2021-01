Armas e munições recolhidas em Cordeiro de Minas

CARATINGA – Duas espingardas e munições foram apreendidas na noite deste domingo (10) na estrada de acesso para Cordeiro de Minas.

Segundo denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), um indivíduo estaria de posse de uma arma de fogo e que ele se deslocaria para Cordeiro de Minas. Uma equipe foi verificar a denúncia e deparou com uma pessoa, 28 anos, em uma bicicleta. Ela estava com uma mochila na garupa. Essa pessoa foi abordada e os militares encontraram as munições e uma espingarda.

O autor disse ainda que em sua casa teria outra espingarda e mais munições. Ele disse que o material foi deixado em um embornal em cima da geladeira. Os militares foram até a casa do autor e recolheram o material.

O autor foi preso e levado para delegacia de Polícia Civil.