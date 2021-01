Armas apreendidas em Imbé de Minas e Vargem Alegre

DA REDAÇÃO – No último final de semana, a Polícia Militar registrou apreensão de armas em Imbé de Minas e Vargem Alegre.

Imbé de Minas

Na tarde de sexta-feira (15), a PM recebeu informações de que estaria ocorrendo disparos de arma de fogo no córrego do Ouro, zona rural de Imbé de Minas. De imediato, os militares deslocaram para averiguar a denúncia. Após levantamentos, os militares conseguiram localizar o autor, 47 anos, em sua casa, onde foi apreendido um revólver calibre 38 com três munições intactas.

O autor foi preso e levado para delegacia de Polícia Civil.

Vargem Alegre

No início da noite de sábado (16), durante “Operação Batida Policial”, os militares avistaram um idoso, 63, carregando um objeto aparentando ser uma arma de fogo. Ao perceber a aproximação da guarnição, ele adentrou na residência deixando sobre a cama uma espingarda de dois canos de fabricação artesanal; sendo ele, alcançado e preso.

A arma foi recolhida enquanto o autor foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.