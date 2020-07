Arma usada em homicídio é apreendida pela Polícia Civil

CARATINGA – A Polícia Civil cumpriu na manhã desta quinta-feira (9), mandado de busca e apreensão na residência de M.H.S., em Santa Bárbara do Leste. No local foram apreendidos um revólver calibre 38 e cinco munições.

As apreensões dão parte de uma investigação policial para apurar o homicídio de José Lourenço Justiniano, no perímetro urbano de Santa Rita de Minas, que no último dia 28 estava às margens da BR-116, quando dois indivíduos ainda não identificados, em uma motocicleta, aproximaram-se e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, vindo a atingi-lo por seis projéteis.

Nessa primeira etapa das investigações foi coletada a informação de que os autores, após efetuarem os disparos contra a vítima e visando empreender fuga realizaram uma manobra brusca com a motocicleta, contudo, desequilibraram-se e caíram na via pública, deixando para trás uma das armas de fogo utilizadas na ação criminosa.

A arma permaneceu caída na via pública por determinado tempo, porém, antes da chegada da polícia, M.H.S. e um amigo, L.A.V.D., foram até o local e a furtaram.

As investigações continuam em andamento para identificação dos executores, sendo que M.H.S. e L.A.V.D., responderão por posse/porte ilegal de arma de fogo, furto qualificado e fraude processual.