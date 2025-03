Arma recolhida em Vilanova

MANHUAÇU – Nesta terça-feira (25), a Polícia Militar recolheu arma de fogo e munições no distrito de Vilanova, em Manhuaçu. Um homem, 47 anos, foi conduzido pelos militares.

Durante operação Agrogerais Segura, a Polícia Militar recebeu informações dando conta que um indivíduo estaria transitando em um veículo pelo distrito com uma arma de fogo irregular.

As equipes passaram a patrulhar com as atenções voltadas ao veículo, sendo o mesmo localizado e abordado. Durante as buscas foi localizada embaixo do banco do carona, uma bolsa contendo garrucha caibre 32 com cinco munições.

O autor e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências subsequentes.