Arma e drogas apreendidas no bairro Aparecida

CARATINGA – Em uma ação realizada no início da madrugada de ontem, na rua Professor Olinto, no bairro Nossa Senhora Aparecida, a Polícia Militar recolheu uma garrucha calibre 28, um cartucho deflagrado do mesmo calibre, 13 buchas de maconha, balança digital e 50 reais. Um adolescente, 17 anos, foi apreendido.

Os militares faziam patrulhamento quando viram o adolescente, que é alvo de denúncias envolvendo tráfico de drogas e posse de armas. Assim que ele notou a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e foi abordado pelos policiais. Durante busca pessoal os policiais encontraram 50 reais. Em seguida, os militares fizeram varredura e encontraram num quintal próximo a residência do menor, uma garrucha contendo munição deflagrada. Já em outro quintal, foram apreendidas balança e drogas.

O menor, juntamente do material, foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.