Arma e drogas apreendidas em Simonésia

SIMONÉSIA – Na noite desta quarta-feira (12), a Polícia Militar apreendeu arma e drogas na rua Antônio Justo Cardoso, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Simonésia. A ação resultou na captura de um homem, 25 anos, envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes.

Após receber informações sobre um possível ponto de tráfico, as equipes policiais montaram um plano de ação, realizando incursões em vielas da região. Esta estratégia permitiu surpreender o suspeito, que foi encontrado com um revólver, seis cartuchos de calibre .32, um coldre, 22 papelotes de cocaína, 23 invólucros de crack, além de um telefone celular e uma pochete.

O indivíduo foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil.

“A Polícia reafirma o compromisso em combater o tráfico de drogas, contando com o apoio da comunidade para fornecer informações que possam auxiliar nas operações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone de emergência 190 ou pelo 181, o Disque Denúncia Unificado”.