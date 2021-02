Arma de fogo recolhida em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (8) por porte ilegal de arma de fogo na estrada vicinal do Córrego da Perdida, zona rural de São João do Oriente.

A Polícia Militar recebeu informações de que o indivíduo estaria deslocando do distrito de São Sebastião da Barra à zona urbana de São João do Oriente portando uma arma de fogo.

Foi montada uma operação e os militares conseguiram abordar o autor, e durante busca pessoal foi localizado o revólver calibre 38, cinco cartuchos intactos.

Autor foi preso e encaminhado à delegacia de Inhapim junto com os materiais apreendidos.