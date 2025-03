Arma de fogo localizada em propriedade rural após denúncia anônima

PEDRA BONITA – Na tarde desta segunda-feira (17), em Pedra Bonita, uma operação policial resultou na apreensão de uma arma de fogo na zona rural do município, especificamente no córrego do Café.

Após receber uma denúncia anônima, policiais militares realizaram diligências em uma propriedade rural. Durante as buscas, foi localizado um revólver calibre .38 com seis munições intactas, escondido na tulha da propriedade.

A arma estava relacionada a um morador já falecido. A atual proprietária cooperou com as autoridades, permitindo as buscas e expressando desconhecimento sobre a existência da arma.

O armamento e as munições foram apreendidos e encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar ressalta a importância das denúncias anônimas e incentiva a população a colaborar através do 190 ou do disque denúncia 181.