CÓRREGO NOVO – Durante verificação de várias denúncias que davam conta do envolvimento de indivíduos envolvidos com a caça ilegal de animais silvestres e a venda de armas, militares desencadearam uma operação na Cabeceira do Mantimento, zona rural de Córrego Novo.

No local foi apreendida uma espingarda calibre 32 e cinco munições.