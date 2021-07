CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38 com numeração raspada, na casa de um menor de 16 anos, na rua Eliane Tiola, no bairro Esperança. Após denúncia de que o menor estaria armado em sua residência, foi realizado contato com a mãe do menor, que autorizou que os militares verificassem sua residência, sendo localizada a arma de fogo no guarda-roupa dele em meio aos cobertores.