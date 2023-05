Arma de fogo é apreendida em Bugre

Durante patrulhamento na zona rural de Bugre nesse domingo(7), militares abordaram um homem de 28 anos na condução de um veículo , e durante fiscalização perceberam nervosismo por parte do condutor. Diante da suspeição foram realizadas buscas no interior do automóvel sendo localizado a arma de fogo no porta-luvas, um revólver calibre 22 com seis cartuchos intactos

O autor já havia sido preso anteriormente pelo mesmo delito. Ele foi preso e conduzido a Delegacia de Policia Civil.