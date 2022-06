Arena Rubro Negra Obra já está em andamento. Espaço terá gramado sintético

CARATINGA – Faz alguns meses, num evento no Palácio de Cristal, foi lançado o projeto da arena de gramado sintético do Esporte Clube Caratinga. O novo espaço está sendo construído onde existia o tradicional campo de areia de muita história para os associados. Porém, a atual gestão, presidida pelo jovem Edgar Martins, teve a iniciativa de colocar em prática o sonho de construir um moderno complexo que terá como ponto central, uma quadra tamanho oficial, piso sintético, para prática do futebol society.

Segundo Edgar, o que existe de mais moderno no mercado está sendo adquirido para proporcionar qualidade, segurança e conforto aos atletas. Ele lembra que nada disso seria possível se não contasse com o apoio total de sua diretoria, conselho deliberativo do clube e a maioria dos sócios. “Obviamente, um projeto grandioso como esse, conta com inúmeros parceiros eu aos quais faço questão de agradecer”.

Além disso, Edgar ressaltou que além da quadra, que irá prestigiar o associado, mas, terá papel importante para o esporte regional e estadual, podendo abrigar etapas do Campeonato Mineiro de Fut 7. “O bar do clube ganhará mais espaço, assim como a academia que irá mais que dobrar seu espaço. Portanto, os benefícios desse empreendimento vai além do futebol”, disse o presidente do Esporte Clube Caratinga.

Inicialmente, a previsão de entrega de pelo menos parte da obra é para o final do mês de agosto. O esporte regional aguarda ansiosamente.