Arbitragem: Se preparar é preciso

Aconteceu na cidade de Raul Soares, nos dias 31 de março e 1° de abril, o Curso de Atualização de Regras do Futebol e capacitação de árbitros e assistentes. O curso de atualização das regras do jogo de futebol é de extrema importância para capacitar ainda mais o quadro de árbitros do município de Caratinga. As aulas estão sendo ministradas pelo professor Joel Tolentino que possui vasta experiência no assunto. O curso teve como objetivo passar as regras atuais e qualificar os árbitros. Isso faz com o nível da arbitragem melhore, pois é uma atividade muito exigida.

A carga horária foi de 12 horas e contou com aulas sobre regras de futebol, planejamento de jogo, treinamento em campo, posicionamento e ainda análise de vídeos. É muito importante o aprimoramento, pois dessa maneira nossos oficiais de arbitragem sempre estão evoluindo e atualizados. Marco Antônio Cândido foi o organizador do curso. Parabéns a todos participantes por entenderem a necessidade de adquirir conhecimento.

Molecada segue dando show

A penúltima rodada do Campeonato Regional Sub 15 e 17 da Liga Caratinguense de Desportos foi marcada por seis partidas e 20 gols. Uma média superior a três gols por jogo. Depois dos resultados da quinta rodada, a última rodada da fase de grupos promete ser emocionante.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm