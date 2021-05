“Aquecer e Não Esquecer”: Faça o inverno de alguém mais quentinho!

Há 26 anos o Lions Clube Caratinga Itaúna realiza a campanha

CARATINGA – Com o objetivo de prestar um serviço social à população que mais precisa e sempre pensando em ajudar o próximo, há 26 anos o Lions Clube Caratinga Itaúna realiza a campanha “Aquecer e Não Esquecer”. Até o final do mês de maio o clube de serviços, seus parceiros e apoiadores recebem doações de cobertores para repassar a instituições de Caratinga, que vão fazer as entregas aos mais necessitados, e aquecer a estação mais fria do ano.

Além de ajudar quem precisa, doar para o próximo é um hábito que contribui para o meio ambiente e traz um retorno positivo para quem compartilhou algo. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos aponta que exercer boas ações estimula áreas importantes do cérebro e pode, ainda, fortalecer a saúde física e mental de quem pratica. E uma forma de ajudar quem precisa e ainda fazer bem para si mesmo é contribuir com essa campanha do cobertor. As peças quentinhas que estão no armário em boas condições e não são mais usadas podem ter um destino feliz e levar conforto para as pessoas que precisam nos momentos mais frios do inverno.

Separe cobertores que você não usa mais e, principalmente, que estejam em bom estado. A FUNEC, a Unec TV, o Tiro de Guerra 04-003, de Caratinga, e a paróquia da Catedral São João Batista são apoiadores e parceiros da iniciativa. Você também pode fazer parte dessa corrente do bem: procure um dos pontos de coleta (Catedral São João Batista, Tiro de Guerra e supermercado J. Alves – no bairro das Graças) e deixe sua contribuição!

“Precisamos ajudar uns aos outros, colocar em prática esse amor ao próximo. E que Deus abençoe você que tem esse compromisso de solidariedade se importando com quem mais necessita.”, declarou o chefe de Instrução do TG, subtenente Wildsley.

Na oportunidade, a sócia do Lions Clube Caratinga Itaúna, Sebastiana da Penha (Tuca), deixou um convite para que todos participem: “Contamos com você e com o seu coração bondoso para arrecadarmos o maior número possível de cobertores e, consequentemente, atendermos mais pessoas. Junte-se a nós nesta campanha de amor!”