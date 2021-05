26ª edição da campanha do Lions Clube Caratinga Itaúna arrecada cobertores

CARATINGA – Doar é um ato de amor ao próximo. Faz bem para quem doa e para quem recebe. Com a chegada do inverno, as pessoas em situação de vulnerabilidade ficam expostas ao frio. Por isso, como em anos anteriores, foi lançada a campanha 2021, do Lions Clube Caratinga Itaúna: “Aquecer e Não Esquecer”, para arrecadar cobertores. No ano passado e agora, a doação é ainda mais importante para proteger quem precisa, já que há um agravante: a pandemia da COVID-19.

Professor Eugênio Maria Gomes, o criador da campanha, reforçou, inclusive, a necessidade da iniciativa em um ano onde a previsão é de um inverno rigoroso. “Essa é a 26ª campanha que traz esse sentido de aquecer e não esquecer do irmão. O Lions Caratinga Itaúna, cujo lema é que “nós servimos” – e mesmo em tempos de pandemia o clube não para -, graças a Deus e ao apoio de instituições importantes (como a Paróquia da Catedral São João Batista, o Tiro de Guerra, a Funec e a Unec TV) realiza, então, mais essa edição da iniciativa. Esse ano a realização tem dois ingredientes que precisam ser considerados. Primeiro é que a pandemia exacerbou, e muito, a desigualdade social. No Brasil inteiro são milhões de pessoas que passaram a compor a chamada linha da miséria e, em Caratinga e região, não é diferente. Por isso, esse ano nós temos mais irmãos precisando da nossa ajuda e temos que fazer a nossa parte. A segunda questão é que, de acordo com a meteorologia, nós teremos um inverno mais rigoroso. Então, vamos colaborar! Quem não puder comprar um cobertor novo para doar, certamente tem algum em casa que não está sendo utilizado e está em bom estado de conservação, podendo ser doado para essa campanha que vai socorrer os necessitados.”

A campanha, que teve início no dia 1º de maio, se estende durante todo o mês. Margareth de Lourdes Boy Bacelar, presidente Lions Clube Caratinga Itaúna, enfatizou a tradição e a credibilidade desta campanha. “Este projeto já vem sendo realizado pelo Itaúna há 26 anos e conta com a colaboração da população de Caratinga. Ele visa arrecadar cobertores que serão repassados às entidades e pastorais e que, posteriormente, vão ser distribuídos para as famílias.

Durante todos esses anos esta iniciativa se fortalece graças à colaboração da comunidade – que sempre abraça a causa – e, claro, aos parceiros. A Fundação Educacional de Caratinga apoia a campanha desde a primeira edição. Esse ano, como destacou a diretora executiva da Unec TV, Solange Araújo, não poderia ser diferente. “A FUNEC e a Unec TV apoiam a campanha ‘Aquecer e não Esquecer’ do Lions Clube Caratinga Itaúna não só porque são instituições que têm uma postura socialmente responsável mas porque incorporam, em suas iniciativas, atividades que valorizam a vida; porque acreditam na solidariedade, na capacidade de todos nós de não ignorarmos as necessidades básicas das pessoas em situação de risco.”

Nesta 26ª edição, além do Lions, FUNEC e Unec TV, a campanha conta com parcerias muito importantes, como o Tiro de Guerra 04-003, de Caratinga, e a paróquia da Catedral São João Batista que está empenhada na divulgação da realização, além de ser um dos pontos de coleta das doações, como explicou padre Moacir Ramos Nogueira. “Doar faz bem! Partilhar faz bem! Faz bem para quem doa e para quem recebe. Para quem doa, reacende em nossos corações o desejo de ser solidário, de estender as mãos, de preocupar com aqueles que mais precisam. E para quem recebe faz bem porque, neste momento mais frio do ano, nada melhor do que ter um cobertor para cobrir e aquecer a família, os filhos, os pais. A Paróquia da Catedral, como parceira desta campanha, é um ponto de coleta para você deixar as suas doações. Então, deixe aqui no escritório paroquial da Catedral a doação dos seus cobertores e, no final do mês, eles serão entregues a quem precisa. Deus abençoe você, pela sua bondade, a sua generosidade e por você, também, acolher o nosso convite. Paz e bem, Deus proteja a vida de todos!”

Além da Catedral, o Tiro de Guerra, o supermercado J. Alves – no bairro das Graças -, e os próprios membros do Lions Clube Caratinga Itaúna estão recebendo cobertores, cobertas e mantas.

“Faça você também a sua parte. Vamos lembrar de quem mais precisa e aquecer, juntos, os nossos corações!”, convida a direção da Campanha.