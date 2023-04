Apreensão de revólver e munições em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Uma apreensão de arma e munições foi registrada pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (4) no córrego dos Nogueiras, zona rural de Piedade de Caratinga. Um indivíduo, 29 anos, foi conduzido pelos militares.

Equipe Comando Tático recebeu informações, relatando que um veículo Fiat, na cor prata, estava na zona rural de Piedade de Caratinga e retornava para a cidade de posse de uma arma de fogo.

Equipe deslocou ao local informado e após proceder a abordagem, foi localizado no interior do veículo, debaixo do banco do condutor, um revólver calibre .38 com cinco munições intactas.

O material foi apreendido e entregue na delegacia de Polícia Civil. O autor foi conduzido pela PM.