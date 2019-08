Apreensão de revólver e drogas no bairro Doutor Eduardo

CARATINGA – Na tarde deste domingo (25), a Polícia Militar apreendeu drogas, revólver e munições na rua Antônio Januário, no bairro Doutor Eduardo. Um menor, 17 anos, e Angel Oliveira Reis, 27, foram conduzidos pelos militares.

Drogas

Durante operação, os policiais abordaram o menor em um local conhecido como ponto de venda de drogas. Durante busca pessoal foi encontrada no bolso da bermuda dele a quantia de R$ 72,00. A equipe realizou contato com um indivíduo, que confirmou que o adolescente mora com ele, pois ele não tem parentes em Caratinga. Este indivíduo autorizou vistoria nos pertences do menor e os militares encontraram um pedra de crack, duas cápsulas com cocaína e uma bucha de maconha.

O menor foi apreendido e levado para delegacia de Polícia Civil.

Arma e munições

No decorrer das ações, os militares foram informados que Angel, que reside na mesma rua onde se deu a apreensão das drogas, teria arma e entorpecentes em sua residência. Outra informação é que o rapaz seria oriundo de Ipatinga.

Os militares foram até a casa de Angel, tendo ele autorizado a entrada no imóvel. Durante vistoria foi localizado um revolver cal .38 com numeração raspada, municiado com cinco cartuchos intactos.

O rapaz foi detido e conduzido para delegacia de Polícia Civil.