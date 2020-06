Apreensão de pinos com cocaína no bairro Esperança

CARATINGA – Na manhã de ontem, a Polícia Militar apreendeu 39 pinos com cocaína na rua Quirino Eugênio, bairro Esperança. Um menor, 15 anos, foi conduzido pelos militares.

A PM recebeu denúncias falando a respeito do envolvimento do menor com o tráfico de drogas. Uma guarnição foi até o local para verificar as denúncias. Depois de dar o devido tratamento das informações e ações necessárias, foi planejada e executada operação, com abordagem ao local, onde foram apreendidos 39 pinos com cocaína.

Menor apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, juntamente com sua representante legal e o material apreendido.