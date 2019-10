Apreensão de maconha em Ipanema

IPANEMA – Em uma ação originada após o recebimento de denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu na noite desta terça-feira (15), onze tabletes de maconha, uma balança e diversos pinos comumente usados para acondicionar cocaína. A operação aconteceu na rua Landi Valentim Ferraz, bairro Vila Vicentina, em Ipanema.

Conforme a PM, uma denúncia informou que um indivíduo, 36 anos, enterrou certa quantidade de droga em um terreno que pertence a um clube social. Diante da informação, os militares foram até o clube e conversaram com o vigia, que autorizou a entrada. Durante as diligências, os policiais encontraram, entre a vegetação, um saco plástico contendo os pinos. Em seguida, os militares cavaram o terreno e encontraram uma sacola com os tabletes de maconha e a balança.

A PM acrescentou que no início deste mês uma quantidade significativa de droga foi apreendida na casa da pessoa apontada com quem enterrou a droga. Porém, ele não se encontrava no imóvel.

Foi feito rastreamento, mas este indivíduo não tinha sido localizado até o final dessa edição.