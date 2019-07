Apreensão de maconha, crack e cocaína no Santa Cruz

CARATINGA – A Polícia Militar registrou apreensão de drogas no início da noite de ontem na rua Radialista Nailton Gomes, bairro Santa Cruz. Foram recolhidos 42 tabletes, 58 buchas de maconha e duas barras de maconha, 61 pedras de crack e 14 cápsulas de cocaína.

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima referente ao tráfico de drogas e uma guarnição foi averiguá-la. O denunciado não estava em casa, mas sua mãe autorizou a entrada no imóvel. Durante as buscas, os policiais encontraram as drogas enterradas no quintal. Um menor, 16 anos, assumiu ser o dono do entorpecente, porém a denúncia dizia que o autor, 18 anos, usava este adolescente para vender as drogas.

O menor foi apreendido e encaminhado para delegacia de Polícia Civil. O jovem suspeito de ser o verdadeiro dono da droga não tinha sido detido até o final dessa edição.