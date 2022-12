Apreensão de drogas na rua José Belegard Três pessoas foram conduzidas pela PM

CARATINGA – A Polícia Militar recolheu drogas na noite desta quarta-feira (30/11) na rua José Belegard, bairro Nossa Senhora Aparecida. Os militares ainda prenderam um jovem, 27 anos, e apreenderam dois menores, 15 e 17 anos respectivamente.

Após denúncias de que um indivíduo de blusa azul escura e bermuda com detalhes azuis, estaria portando e, possivelmente, negociando armas de fogo com outros indivíduos, na rua José Belegard, de imediato as guarnições se deslocaram para o local, onde abordaram quatro indivíduos embaixo de uma árvore.

Durante a abordagem foi possível ver que dois indivíduos conseguiram correr. Dentre os suspeitos que correram foi verificado que um deles se tratava do indivíduo que foi denunciado, “que ao perceber a aproximação policial, estando um pouco afastado dos demais, conseguiu correr e acessar uma casa, na mesma rua, não mais atendendo o chamado das guarnições militares que estavam no local, bem como não foi franqueado a entrada na residência”, informou a PM.

O indivíduo, posteriormente identificado, também empreendeu fuga, porém foi alcançado e submetido a busca pessoal. Foi encontrado no bolso de sua calça nove cápsulas contendo cocaína, uma bucha de maconha e a quantia de R$20,00. Ainda foi verificado que ele está em cumprimento de regime de prisão domiciliar.

Os dois menores, no momento da abordagem, se encontravam um pouco mais à frente e com a presença policial também empreenderam fuga, contudo se depararam com a guarnição do Tático Móvel que fazia o cerco em sentido contrário, então desceram em uma escada que dá acesso em um lote e por fim em uma vegetação sobre um barranco que chega até os fundos das casas da rua abaixo.

Esses menores foram localizados quando tentavam se esconder uma vegetação. Eles foram submetidos a busca pessoal, sendo encontrados quatro cápsulas com cocaína e R$ 59,40 com o adolescente, 17. Já com o outro menor, 15, foram apreendidos uma cápsula com cocaína, R$ 178,00 e um celular que consta no sistema como extraviado na cidade de Inhapim.

Os envolvidos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil. “Os menores foram acompanhados pelos seus respectivos responsáveis”, disse a PM.