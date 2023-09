Apreensão de drogas em Entre Folhas

Na tarde deste domingo (24), a Polícia Militar registrou apreensão de drogas na rua Afonso Gomes, em Entre Folhas. Um indivíduo, 28 anos, foi detido; enquanto um menor, 15, foi conduzido pelos militares.

Após vários levantamos feito pelos militares de Entre Folhas acerca de um intenso tráfico de drogas no local, foi realizada operação espreita e abordagem os envolvidos, sendo localizados quatro tabletes grandes e quatro buchas de maconha, nove pedras de crack, seis cápsulas com cocaína, duas balanças, uma faca, quatro celulares e R$3.511,35

Os autores, juntamente do material encontrado, foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.