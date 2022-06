Apreensão de drogas e dinheiro no bairro Santo Antônio

CARATINGA – Quarenta e duas pedras de crack, R$ 475,50, 12 porções de cocaína e mais 20 pinos foram apreendidos pela Polícia Militar na manhã dessa quinta-feira (9), na rua Francisco Gomes da Luz, no bairro Santo Antônio. Quatro jovens foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.

De acordo com o tenente Warley, a Polícia Militar está realizando a operação Alferes Tiradentes em comemoração ao aniversário da instituição e do 62º Batalhão, que completa sete anos no próximo sábado (11). Segundo ele, a PM recebeu algumas denúncias dando conta do tráfico de drogas no bairro Santo Antônio. “Selecionamos uma das denúncias, cercamos uma residência onde um dos denunciados se encontrava, e com a chegada da equipe de militares ele tentou fugir para os fundos do imóvel, mas viu que estava cercado, entrou novamente e acabou sendo preso, sendo constatado que portava um invólucro plástico com diversos papelotes de cocaína”, explicou o tenente Warley.

Ainda de acordo com o tenente, a família conduzida para a delegacia tem envolvimento com o tráfico de drogas e a mãe já se encontra presa pelo mesmo crime.