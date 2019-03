Apreensão de droga no Santa Cruz

CARATINGA – Em uma ação realizada na noite desta quinta-feira (27) na rua João Pipote, no bairro Santa Cruz. A Polícia Militar apreendeu 41 pedras de crack, 222 reais, várias sacolas constantemente usadas para embalar drogas, e um celular Um suspeito foi detido pela PM.

Durante patrulhamento, uma guarnição da PM recebeu a informação que dois irmãos estaria traficando drogas nas imediações da rua João Pipote. As informações também apontavam que haveria entorpecentes e armas na casa dos suspeitos, além de que eles usariam o aplicativo WhatsApp para vender as drogas.

Diante da situação, a guarnição foi até a casa dos denunciados. Chegando ao local, os militares viram Vitor Fernando Barroso da Costa, 25 anos, em uma escada. Os policiais o chamaram, mas ele disse que iria até o interior do apartamento para pegar a chave do portão, porém os militares ouviram um barulho de descarga de vaso sanitário, dando a entender que ele estaria dispensado algo ilícito. Então, um cabo olhou pela janela e confirmou essa hipótese. Imediatamente os militares entraram no imóvel e encontraram uma pedra bruta de crack dentro do vaso sanitário. 40 pedras embaladas foram localizadas numa claraboia. No quarto do suspeito a guarnição encontrou 222 reais distribuídos em notas de baixo valor. Segundo a PM, foram observados diversos materiais usados na embalagem de drogas espalhados pelo apartamento deixando claro que o local é usado para prática de tráfico.

O jovem foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil.