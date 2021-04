Apreensão de crack no centro de Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – Na tarde desta quarta-feira (7), a Polícia Militar recolheu 18 pedras de crack, dois celulares e R$ 65,00 na rua Antônio Silvério Mendes, centro, Vargem Alegre. Durante a ocorrência, um jovem, 22 anos, e um menor, 17, foram detidos.

A fração da PM recebeu denúncia a respeito de tráfico de drogas e o denunciante ainda informou quem seriam os suspeitos. Outra informação é que os entorpecentes foram escondidos em pontos estratégicos.

Os militares deslocaram até o local e depararam com os indivíduos denunciados juntos em um banco, momento em que fora efetuada abordagem, sendo encontrados R$ 65,00 no bolso do menor. Os policiais prosseguiram com as buscas nos locais indicados pela denúncia e encontraram em um lote próximo um pote contendo treze pedras de crack. Em um bueiro foram localizadas outras cinco pedras do mesmo entorpecente.

Diante da situação, o jovem e menor foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.